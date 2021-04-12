"Я ковидный, мне терять нечего": дерзкий налет в Барнауле попал на видео

Вооруженный ножом мужчина совершил дерзкий налет на офис микрозаймов в Барнауле. Сотруднице он заявил, что болеет COVID-19, а потому способен на все. Злоумышленника сняла камера наблюдения.

"Не дергайся! Я ковидный, мне терять нечего. Деньги доставай из сейфа быстро!" – заявил налетчик, едва переступив утром 12 апреля порог организации на улице Антона Петрова.

Девушка не стала перечить посетителю с ножом и отдала 20 тысяч рублей, после чего встала к стене и принялась считать, как того потребовал грабитель. Сам он в этот момент скрылся – уехал на рейсовом автобусе.

Выйти на след подозреваемого пока не удалось.