Чужого не надо: омичи пришли в полицию с деньгами, выданными по ошибке

В омскую полицию два местных жителя принесли 50 тысяч рублей, выданных банкоматом по ошибке.

По словам молодых людей, они пришли положить на карту денежные средства, однако банкомат при нажатии кнопки "Отмена" по неизвестной причине выдал крупную сумму наличных.

Банк в этот момент не работал, и честные омичи отправились с деньгами в ближайший участок, где полицейские, вникнув в ситуацию, приняли средства и оформили необходимые документы.

Вскоре в другое отделение полиции обратились представители банка с сообщением о случайной выдаче денежных средств, после чего сотрудники МВД вернули в банк необходимую сумму.