В архангельской многоэтажке взорвался газ

Хлопок газа в многоквартирном доме, который произошел вечером, 20 января, повредил межквартирную стену, сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию города.

ЧП произошло в доме №43, корпус 1, на Московском проспекте. По предварительной информации, в здании пострадала не несущая межквартирная стена. Из здания было эвакуировано 49 человек, девять из них – дети. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пока на месте работали спасатели, эвакуированным предоставили отапливаемые автобусы. После обследования помещений сотрудниками МЧС и газовой службы все жильцы вернулись в свои квартиры. По факту взрыва прокуратура Архангельской области проводит проверку.