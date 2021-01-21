На МКС – проблемы с воздухом

На Международной космической станции отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле "Звезда". Причины выясняют, передает телеканал "Россия 24".

Сообщается, что космонавтам ничего не угрожает: на станции есть дублирующая система – СКВ-1.

Проблемы с кислородом на МКС начались в сентябре 2019 года, когда впервые была зафиксирована утечка воздуха. В сентябре 2020 года скорость утечки усилилась. 20 января В феврале на станцию планируют доставить дополнительные запасы кислорода.