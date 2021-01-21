По Хасавюрту лев бегает вместе со сворой собак

Лев, который гуляет сам по себе – в январе. Как уверяет автор видео, хищник бегает по Хасавюрту вместе со сворой собак. Как он туда попал и почему ходит по городу без присмотра – никто не знает.

Комментируя ролик, пользователи предполагают, что кто-то из жителей Хасавюрта пытался завести дома льва, но в итоге просто выбросил его на улицу, сообщает "Россия 24".

Ранее сообщалось, что 40 километров от Москвы недалеко от города Голицыно появились три волка. Они по одиночке свободно разгуливали по улицам, их прогулки попали на видеокамеры.

Говорят, что они сбежали из клетки, агрессии не проявляли. Волки пришли в деревню в поисках пищи, поскольку не умеют охотиться.