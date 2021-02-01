В Ульяновске сбежавший из вольера волк напал на прохожего

Прокуратура Ленинского района Ульяновска инициировала проверку по факту нападения, предположительно, волка на человека. Происшествие случилось в Парке Победы. Очевидцы сняли видео, как сбежавший из вольера волк напал на прохожего. После этого люди, в том числе много детей, в течение 40 минут не могли двинуться с места.

"Собака таких размеров не бывает, такой породы. Это волк настоящий. Это не собака, это дикий волк", – утверждали гуляющие в парке люди.

Пострадавший мужчина показал на камеру свои разодранные руки. Позже выяснилось, что волк оказался собакой "Чешский Волчак", сообщает ГТРК "Волга", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Сотрудники прокуратуры намерены проверить соблюдение должностными лицами Центра диких животных закона в сфере содержания частных зоопарков.