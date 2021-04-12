Напавшая на борисоглебца волчица оказалась бешеной

Волчица, которая напала на мужчину в Воронежской области, оказалась заражена бешенством. Об этом корреспонденту "Вести Воронеж", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", рассказала исполняющая обязанности руководителя районной станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Ожерельева.

Теперь экспертам предстоит разработать план мероприятий для ликвидации очага заболевания. Его необходимо согласовать с местной администрацией и управлением ветеринарии.

– Работаю на станции давно, но бешенство у волка фиксируем впервые. У лисиц заболевание уже подтверждалось. Теперь в райцентре на месяц объявлен карантин. Населению ничего не угрожает, но ряд ограничений введен. Под запретом, например, проведение выставок животных, – уточнила Татьяна Ожерельева.

Напомним, об инциденте стало известно в минувшие выходные. Вечером 9 апреля рядом с детским садом в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска животное напало на мужчину. Горожанину удалось дать отпор дикому зверю и спастись. По словам специалиста, пострадавший от зверя мужчина повёл себя очень смело. Сейчас он находится в больнице под врачебным наблюдением. Ему проведут вакцинацию. Все будет в порядке, уверена Татьяна Ожерельева.

Как уточнили в Борисоглебской районной больнице, у мужчины повреждена голень. Первоначально очевидцы рассказывали, что волк откусил у него палец, но эту информацию медики опровергли.