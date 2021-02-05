Из-за волков, зачастивших в Архангельск, полицейских вооружают автоматами

За последние несколько дней жители города неоднократно обращались в правоохранительные органы с информацией о встречах с волками на городских улицах и окраинах. Хищники уже не раз нападали на собак, не стесняясь их хозяев.

Один из последних визитов серого в Архангельск очевидцы сняли в ночь с 3 на 4 февраля на улице Галушина. Чуть позже в этот же день хищник набросился на собак в районе улицы Воронина, сообщает E29.RU. За день до этого волка сняли на мобильный телефон горожане, ожидающие транспорт на остановке. Зверь спокойно пробежал мимо людей и удалился по тротуару.

На улице Дачной волк накинулся на собаку, которая гуляла без поводка. Хозяйка была рядом и смогла спасти своего питомца. Еще одного домашнего пса, с которым гуляла женщина, спас комбинезон. Зверь схватил французского бульдога, но деталь собачьего гардероба порвалась и хищник убежал, держа ее в зубах. Одну собаку спасти не удалось, волк утащил ее прямо на глазах хозяйки.

За два дня в полицию поступило 20 сообщений о волках на улицах Архангельска. В пресс-службе УМВД по Архангельской области изданию рассказали, что полицейским, патрулирующим округ, выдали автоматы Калашникова.

По мнению охотоведов, которых привлекли к решению этой проблемы, волки повадились ходить в город из-за массового отстрела лосей в Поморье как браконьерами, так обладателями охотничьих билетов. Хищникам элементарно нечем питаться.