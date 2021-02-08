Полицейские застрелили волка возле детского сада в Архангельске

В Архангельске возле детского сада застрелили волка. Хищника заметили жители округа округ Варавино-Фактория и позвонили отделение полиции. Ближайший наряд незамедлительно отправился на место, передает ГТРК "Поморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Так как волк направился в сторону сотрудников правоохранительных органов, в соответствии с законом "О полиции", им пришлось применить табельное оружие. Хищника обезвредили несколькими прицельными выстрелами", – рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.

Следует отметить, что о сообщения о диких животных в полицию поступают ежедневно. В Архангельске за три дня попросили о помощи около 30 человек. В связи с этим в городе увеличили количество патрулей. Кроме того, полицейские получили автоматы.

Сразу два хищника были отловлены в Холмогорском районе — волчица и волк. Самку обезвредили в районе Ухтострова, а самца убили возле село Холмогоры. По словам охотников, зверь уже был стар, но при этом держал в страхе местных жителей. Напомним, численность волков Архангельской области за последнее время значительно выросла и составляет до 1600 особей, а должна быть в 2 раза.