Собаки в городе: агрессивным можно сделать даже чихуахуа

В Подмосковье агрессивный пес во время прогулки набросился на женщину с ребенком, а также чуть не растерзал других питомцев. Хозяин выгуливал животное без намордника. Спустил четвероногого с поводка, а сам куда-то отошел. Эти кадры на камеру мобильного телефона в подмосковном жилом комплексе "Саларьево" сделали случайные очевидцы.

Разъяренный пес напал на мать с дочерью и их собаку. Малышка успела отбежать в сторону. Женщину пес повалил на землю. Крики о помощи разносились на весь комплекс. Хозяин агрессивного животного по словам очевидцев, равнодушно наблюдал за этим неравным боем со стороны.

Судя по кадрам, хозяин пса, который еще несколько секунд назад едва не растерзал людей, внешне абсолютно спокоен. По словам жильцов комплекса, он частенько выпускает собак без намордника.

Подобные жуткие истории, когда домашние собаки вдруг вспоминают звериные привычки и нападают на людей появляются в сводках новостей в разных регионах.

В Новосибирске крупный пес едва не растерзал мальчика в подъезде. В Бердске домашний питомец откусил щеку девочке. В Курской области агрессивная собака напала на мальчика. Спасли очевидцы.

По словам жильцов, проблема не столько в собаке, сколько в хозяйке животного. Женщина ведет себя демонстративно агрессивно ко всем жильцам. Собаку выгуливает без намордника и выпускает в подъезд без поводка. А если соседи делают ей замечание, не стесняется в выражениях. Жильцы признаются, что женщине самой не помешал бы намордник.

Эксперты замечают, в каждой подобной ситуации отчетливо просматривается вина не столько животного, сколько владельца. Официально термина "собака бойцовой породы" не существует.

"Бойцовской собакой можно назвать собаку, участвующую непосредственно в боях, которые у нас в России запрещены. По сути, у нас нет бойцовских собак. Бойцовской собакой можно сделать чихуахуа, если, например, выставлять ее на бои. Любую породу можно сделать бойцовской", – считает владелица собак Алина Охрименко.

Собачьи бои были популярны еще в средневековой Европе. В Англии, например, их устраивали в пабах. Сейчас эта культура уходит в прошлое.

У жительницы Подмосковья Алины Охрименко собаки были с детства. Она считает, что заводить их нужно осознанно. И это касается любой породы. Сейчас у нее дома живут алабай и два американских булли. Девушка признается, она постоянно сталкивается с негативным отношением к своим животным. Людей отпугивает внешность. На прогулке их частенько обходят стороной, кричат в спину оскорбления. Однажды даже отказались заселять в отель.

"Если собака нападает в общественном месте, то это вина хозяина. Потому что, если хозяин подразумевает, что его собака может реагировать на какой-то такой триггер – на хлопок руками на резкий взмах, то собака обязана быть в наморднике. Особенно в местах какого-то узкого пользования: лифты, подъезды. Несмотря на то, что наш подъезд хорошо знаком с моими собаками, я никогда не зайду в лифт без разрешения, я всегда спрошу, даже если мои собаки в наморднике, я спрошу можно ли к вам зайти или нет. Я не исключаю права других людей бояться моих собак. И для того, чтобы к моим собакам было правильное понимание и отношение, я должна показать людям, что они безопасны", – говорит собачница.

Агрессия у собак чаще всего возникает из-за неправильно содержания и обучения. В местах публичных, признается Алина, собаки в намордниках и на поводке. Дома на участке – подобных ограничений нет. Американские булли – это не собаки охранники, а собаки – компаньоны. Так и записано в ветпаспорте. Они не проявляют агрессии ни к людям, ни к животным. И это мы заметили. За полтора часа съемки питомцы Алины Охрименко вели себя даже с посторонними дружелюбно.

С прошлого года в России вступили в силу отдельные положения закона "Об ответственном обращении с животными", в числе некоторых пунктов запрещено выгуливать собак определенных пород без намордника и поводка. В документе указано, что владельцы потенциально опасных питомцев за нарушения правил выгула должны нести ответственность. Но, на практике, замечают эксперты, такие штрафы выписывают редко. Эксперты замечают, правила выгула должны быть едины для всех пород собак. Даже для тех, которые на первый взгляд кажутся вполне безобидными.

В Саларьево женщину с девочкой удалось спасти от разъяренного пса только благодаря случайным прохожим, которые вовремя вмешались в этот неравный бой. Но и в этой истории, замечают эксперты, больше возмущает поведение хозяина, который не то что не вмешался, даже не извинился и продолжил прогулку, как будто ничего не произошло.