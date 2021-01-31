Агрессивные алабаи превратили в ад жизнь подмосковной деревни

Стая собак превратила в ад жизнь целой деревни в Чеховском районе Подмосковья. Люди боятся покидать дома – всякий раз они рискуют повстречаться с агрессивными алабаями, которые бродят по улицам. Причём, у псов есть хозяин, который по каким-то причинам отказывается держать их на своём участке. Ни жалобы соседей, ни визиты полиции ситуацию не меняют.

- И что, что они в вольере находятся? Вон, ни окон, ни дверей нет. Гуляют, как хотят.

Жители деревни Венюково в Чеховском районе в ужасе. Рядом с жилыми домами постоянно гуляют взрослые алабаи – без намордников и поводков. Животные чувствуют себя здесь настоящими хозяевами жизни.

"Вот такие "лошади" здесь ходят", – показывает Екатерина Кулинич. – "Страшно, конечно! Бывало такое, что открываем ворота, а у нас собаки по двору! Конечно, мы гуляем на своём участке. Здесь вот пруд, общественное место, где каждый год мы катались на коньках. В этом году это просто невозможно!".

Жители винят во всём Дмитрия Михова, который держит на своём участке около 15 алабаев.

Хозяин, который разводит здесь алабаев, постоянно в этом доме не живёт. Приезжает сюда раз в несколько дней для того, чтобы покормить животных, и, по сути, всё это время они предоставлены сами себе. Проблема в том, что некоторые собаки не привязаны. Иногда они выбегают на улицу.

"Вот видите, ещё в окошечке ещё собака. Ещё собака лает. И вот собака ещё, которая охраняет туши, вот эти туши. – Они свободно здесь гуляют? – Вот эта привязана, но она гуляла по деревне", – рассказала Валентина Орлова.

Люди жалуются на постоянный лай и вой, но главное – собаки ведут себя крайне агрессивно по отношению к окружающим.

"Вот из этого окошка на меня прыгали два алабая здоровых... Нет, они не напали, они смотрят в окошко, а я прохожу мимо. Мимо бежит кошка. Они тут же выскочили, я задом еле ушла", – вспоминает Лидия Алексеева.

Владелец собак свою вину признал, но лишь частично. По его словам, среди гуляющих алабаев – много бесхозных животных.

"Недавно вот случай был, посленовогодний, так как петарды взрывались. Собака волновалась или не знаю, по какой причине, она сидела на цепи и случайно она вышла за территорию участка. По поводу фотографий – то, что прислали ещё там несколько фотографий посторонних собак – эти собаки не мои", – пояснил Дмитрий Михов.

И ведь действительно трудно доказать, что собаки принадлежат Михову. Но разбираться придётся. По закону алабаи не относятся к числу особо опасных пород. Но это не значит, что они не способны нанести увечья человеку – говорят кинологи.

"Основная опасность – то, что я увидел на видео, что они выходят спокойно за периметр и они могут считать ближайший район своим тоже и могут его охранять как от собак, так и от людей", – рассказал инструктор по дрессировке собак Николай Заярный.

Как могут быть опасны такие сторожевые собаки, знает не понаслышке Алина Амелина. Два года назад её чуть насмерть не разорвал алабай. Причем всё происходило на глазах у владельца пса.

"Самое страшное, что я помню... Вот этот дед, он стоит и просто смотрит. И вот эта морда, которая меня за ногу", – рассказала Алина.

А это подмосковная деревня Ивановка. Разъяренный алабай набросился на Ольгу Босоногову.

"Понимаете, как медведь разорвал там всё. Она старалась подняться на проезжую часть. Но он не давал", – говорит отец Ольги Фёдор Шумаров.

То, что в Венюково пока обошлось без жертв – чистая случайность, уверены люди. Они забросали жалобами местную полицию и администрацию.

"К сожалению, мы не имеем прямых рычагов воздействия на данного заводчика. Но мы ведём с ним переговоры для того, чтобы он создал условия, чтобы его собаки не представляли угрозы для местных жителей", – рассказал заместитель Главы Администрации г.о. Чехов Николай Минаев.

В конфликт соседей теперь вмешалась прокуратура. По закону "Об ответственном обращении с животными" хозяина собак могут оштрафовать.

"В данном случае нарушается и сам факт содержания животных и пользование животными... а это, возможно, повлечёт за собой причинение какого-либо вреда, помимо этого привлечение к уголовной ответственности за это", – считает адвокат Дмитрий Мордвинцев.

Впрочем, владелец алабаев всё-таки пообещал нашей съёмочной группе, что скоро укрепит забор и перевезёт большую часть собак в другое место. Соседи пообещали работы проконтролировать.