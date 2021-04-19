Собака набросилась на женщину с ребенком в Новой Москве

В Новой Москве собака бойцовской породы сбежала от хозяина и напала на женщину с маленьким ребенком. Отогнать животное удалось только силой, после чего оно переключилось на владельца двух псов. Инцидент попал на видео.

Эти кадры были сделаны во второй половине дня 18 апреля в ЖК "Саларьево парк".

"Сосед из 8к3 выгуливал двух бойцовых собак (без намордника, как обычно), одна из них вырвалась и начала нападать на женщину с ребёнком и маленькой собачкой", – сообщила очевидец.

На кадрах видно, что женщина сначала высоко подняла маленькую дочку, а затем передала ее отцу, лишь бы отделаться от назойливой собаки. Отогнали бультерьера соседи, да и то только с помощью ударов ногами.

Удалившийся на приличное расстояние от хозяина пес тут же переключился на заводчика двух собак. Тому тоже пришлось защищать своих питомцев.

"О, это наш сосед. На замечания не реагирует, часто нетрезвый гуляет с ними", – опознали владельца бультерьера, у которого есть и второй пес.

Пользователи посоветовали пострадавшим обратиться в полицию, чтобы хозяину выписали штраф за выгул собаки без намордника.