Целая семья погибла в аварии под Оренбургом

Трехлетняя девочка и ее родители погибли в столкновении легковушки с микроавтобусом под Оренбургом, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла ранним утром 21 января на объездной дороге в районе поселка Заречье. Судя по кадрам с места, микроавтобус Ford Transit на полной скорости врезался в правый бок Kia Cerato. Удар оказался фатальным для всех находившихся в салоне легкового автомобиля – девочки 2017 года рождения и ее родителей.

В больницу доставили двоих пассажиров Ford, их жизням ничего не угрожает.