Три человека заживо сгорели после ДТП под Орском

Три человека погибли в аварии на трассе в Оренбургской области. Обе легковушки после столкновения вспыхнули и выгорели практически полностью, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло в первой половине дня 22 января под Орском: Toyota Platz и Hyundai Solaris лоб в лоб столкнулись на отрезке между поселками Кумак и Ударник. Один из автомобилей загорелся, после чего пламя перебросилось на другой.

Водитель Toyota и пара из Hyundai сгорели заживо. Инспекторы сейчас устанавливают обстоятельства аварии.