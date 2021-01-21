Появилось видео смертельного ДТП с военным грузовиком под Рязанью

В пятницу, 15 января, легковушка попала под колеса военного грузовика в поселке Дубровичи, расположенном в Рязанской области. Погиб 25-летний пассажир автомобиля.

Первоначальная версия о том, что потерявшую управление легковушку вынесло под колеса грузовика на встречную полосу, получила подтверждение после появления видео момента аварии.

Издание 62 Info опубликовало кадры ДТП, на которых видно, как хэтчбек, двигающийся по дороге, теряет управление и вылетает на встречку под грузовик.

В результате аварии 30-летняя женщина, сидевшая за рулем легковушки, получила травмы головы и переломы ребер. Пассажир, сидевший с ней рядом, скончался на месте происшествия.