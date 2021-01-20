Протаранила попутная фура: смертельное ДТП в Челябинской области попало на видео

В Челябинской области на трассе М-5 попутная фура сбила потерявшую управление легковушку, погибла женщина.

Инцидент произошел в Чебаркульском районе в среду днем, 20 января. Легковой автомобиль, после того, как его занесло на дороге и закрутило на скользкой поверхности, протаранил грузовик, двигающийся следом.

По информации регионального ГИБДД, женщина 1963 года рождения, сидевшая за рулем хэтчбека, скончалась на месте, пассажир, находившийся в машине, был госпитализирован с травмами.

Водитель грузовика не пострадал.