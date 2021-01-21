21 января 2021 12:51

Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием

21 января знаменитый на весь мир испанский певец и дирижер Пласидо Доминго исполняется 80 лет. С юбилеем оперную звезду поздравил президент России Владимир Путин, отметив необычайно яркий талант певца.

"Вас ценят за открытость, обаяние, жизнелюбие, за то искреннее внимание, которое вы уделяете благотворительности, поддержке молодых исполнителей в их стремлении к вершинам мастерства", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский президент также пожелал Пласидо Доминго здоровья и удачи во всех начинаниях.

За свою более чем полувековую карьеру один из величайших теноров современности исполнил в разных странах мира 150 ведущих оперных партий – больше чем любой другой оперный певец.

В марте 2020 года стало известно, что Пласидо Доминго заболел коронавирусом. Однако ему удалось благополучно справиться с заболеванием.

В октябре 2020 года Пласидо Доминго принял участие в грандиозном гала-концерте в Большом театре в Москве. Маэстро впервые встал за пульт симфонического оркестра. Для этого концерта певец выбрал свои самые любимые арии, а исполнили их лучшие голоса мира. Этот концерт мечты, на который хотели бы попасть самые взыскательные ценители оперы, теперь доступен на цифровой платформе ВГТРК "Смотрим".

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