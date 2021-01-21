Праздник на сцене и в жизни: Пласидо Доминго – 80

Сегодня 80-летний юбилей отмечает один из величайший оперных певцов мира Пласидо Доминго. С юбилеем его поздравил Владимир Путин, отметив не только необыкновенно яркий талант, но и большую созидательную энергию, искренность и жизнелюбие артиста. За более чем полувековую карьеру Пласидо Доминго исполнил полторы сотни ведущих оперных партий, принял участие в почти в четырех тысячах концертов, причем, часть из них провел как дирижер. А еще, как истинный мадридец, Доминго обожает корриду, футбол и свою супругу.

"Я ржавею, если не работаю", – говорит Доминго и в свои 80 лет обороты не сбавляет. Проводит концерт в Большом, готовит конкурс для молодых, разучивает очередную, 151-ю, партию.

"Мы нашли в себе силы сопротивляться, те, кто путешествуют по миру, чьи имена известны публике. Но многие из тех, кто в начале своего пути, и те, кто пел много лет, попали в крайне печальную ситуацию", – говорит Доминго.

Аида Гарифуллина – из тех, кому Доминго помог: победительница его конкурса сразу получила предложения из самых престижных театров. Именно так устроена "Опералия", придуманная им четверть века назад.

"Маэстро – импозатный мужчина. Я уверена, что многие влюблялись в него и много сердец было разбито. И я попала под его чары", – признается заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифуллина.

Папа – баритон, мама – звезда сарсуэлы. Вокруг тетушки, дядюшки, двоюродные братья. Счастливое испанское детство, школа, футбол. Но уже в 14 лет – Национальная консерватория Мексики, где оказались родители, аккомпанирование маме, дирижирование, уроки актерского мастерства. В 20 лет – дебют в "Тоске", которую споет еще не раз. В 26 он уже чуть не потерял голос. "Мальчик долго не продержится – слишком нарасхват". А он, как заколдованный, побеждает онкологию и помогает проектом "Три тенора" и оптимизмом бороться с лейкемией Хосе Каррерасу.

"Мы хорошо повеселились, – с улыбкой говорит Доминго. – И нам удалось создать новый тип зрителя. Нам писали письма люди, которые никогда не ходили до этого в театр".

"Он войдет в историю музыки как одаренный человек, который показал себя и там, и там, и там. Как музыкант, как певец, артист", – говорит народный артист России, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Арию Германа из "Пиковой дамы" Доминго учил до изнеможения по девять часов в день. Русскую культуру обожает, в Россию приезжает с радостью, и она отвечает ему взаимностью. "Россия является страной великих композиторов. Их количество нескончаемо. Революционным композитором прошлого века считаю Стравинского. Надеюсь, у нас будет хороший концерт", – говорит тенор.

"Добрее человека, благороднее трудно найти, – уверена певица, народная артистка России Анна Нетребко. – Человек в зените своей славы, который достиг всего, все равно приходит к 11 часам на репетицию. Он делится с молодыми певцами своим временем, опытом. Это дорогого стоит". "Уникальная простота в общении. Он общается со всеми вне зависимости от ранга человека – от врача до королевы. Он обожает общаться со своей публикой!" – говорит народный артист России, пианист Денис Мацуев. "Его фантастические природные данные сочетаются с умом. Он образованный музыкант", – отмечает народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет. "Я никогда не видел, чтобы он на кого-то грозно смотрел или плохо говорил. Всегда с большим теплом и особенно к молодежи. Всегда поддержит. Как отец всех нас", – говорит оперный певец Ильдар Абдразаков.

4 тысячи выступлений, 12 "Грэмми", 2 "Эмми", любящий муж, отец, дед, человек с огромным сердцем: когда землятресение в Мексике погребло родных, он примчался из Чикаго и стал копать руками. За год благотворительных выступлений восстановил разрушенный город с больницей и школой.