Жительницу Красноярска чуть не загрыз алабай

Жительница Красноярска подверглась нападению алабая. Как передает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", все произошло на улице Глинки. Собака чуть не загрызла горожанку.

Выяснилось, что женщина шла по улице, когда к ней подбежал огромный пёс и укусил за ногу. В поисках спасения пострадавшая выбежала на дорогу. Там ее заметил проезжавший мимо экипаж ДПС.

Сотрудники полиции спугнули зверя и доставили женщину до работы. Позже стало известно, что собака не бездомная. Хозяин алабая выпустил его из вольера погулять. Пока неизвестно, привлекут ли собаковода к ответственности.