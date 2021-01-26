Жительница Керчи, пристававшая к собаке, едва не лишилась глаза. Видео

В Сети появились кадры инцидента с участием животного и общительной девушки, произошедшего в минувшую субботу, 23 января, в Керчи.

Прохожая, которую сопровождал ее отец, заинтересовалась собаками, сидевшими около магазина. Она решила пообщаться с одним из псов и ненароком загнала его в угол, после чего наклонилась к животному, укусившему ее в лицо.

Как сообщают местные СМИ, у девушки были прокушены веко и щека, но врачам удалось спасти глаз и сохранить зрение.

"Напала на меня большая собака просто так. Сама понять не могу, как и что, от шока ничего не помню, "оклемалась" в скорой помощи", – впоследствии поведала пострадавшая в беседе с журналистами.

Появившаяся запись с камеры наблюдения прояснила обстоятельства получения травм.