Тедеско – о шансах остаться в "Спартаке": не меняю своих решений

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско высказался о шансах остаться в стане "красно-белых".

"Есть ли хотя бы один шанс из ста, что останусь в "Спартаке"? Не думаю. Потому что я не меняю своих решений, если принял их, – приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс". – Если "Спартак" в будущем продолжит ценить меня как тренера и как человека, буду счастлив вернуться! Почему нет? Я люблю клуб, людей и город, наслаждаюсь каждой минутой в "Спартаке".

Тедеско возглавил "красно-белых" в октябре 2019 года. Под его руководством "Спартак" во всех турнирах одержал 20 побед, потерпел 13 поражений и девять раз сыграл вничью.

В середине декабря прошлого года Тедеско после поражения от питерского "Зенита" (1:3) объявил, что не собирается продлевать контракт с "красно-белыми".