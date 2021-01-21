Изъятые у браконьеров кречеты вернулись на волю

Кречетов, занесенных в Красную книгу РФ, изъятых у браконьеров несколько месяцев назад Магаданской области, возвращены на свободу.

Браконьеры, в свою очередь, свободы могут надолго лишиться: размер нанесенного ими вреда оценивается, по сообщению СК РФ, почти в 8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в пригороде Магадана были задержаны двое мужчин, перевозящих 7 редких птиц.

Следствие выяснило, что кречеты были добыты на побережье Охотского моря неподалеку от села Тахтоямск. После вертолетом птицы были доставлены под Магадан, а далее их планировалось доставить на автомобиле в место их временного содержания, однако злоумышленники были задержаны силами сотрудниками ФСБ.

В настоящее время продолжают проводиться следственные и процессуальные действия, в частности, проверяется информация о планируемой продаже кречетов в одну из арабских стран.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ, ч. 3 "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных", предусматривающей до 8 лет лишения свободы.