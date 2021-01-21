Экс-хоккеиста Станислава Агафонова нашли мертвым

Бывший хоккеист, игравший за "Спартак, ЦСК и "Крылья Советов", найден мертвым в доме, расположенном в деревне Вартемяги в Ленинградской области.

Экс-спортсмена обнаружил коллега, решивший его проведать мужчину. Тело Станислава Агафонова лежало на полу. На его лице были следы пены, рядом находились ложка, шприц и белый порошок.

По информации ТАСС, признаков насильственной смерти не наблюдалось.

Станислав Агафонов закончил карьеру спортсмена в 2012 году и с тех пор подрабатывал частным тренером, а также занимал должность руководителя департамента спортивного служения протестантских общин, входящих в ассоциацию "Союз Христиан".