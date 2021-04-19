Ушел из жизни чемпион мира и победитель Олимпийских игр Виктор Шувалов

Двукратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр Виктор Шувалов ушел из жизни, об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

В середине декабря Виктору Григорьевичу исполнилось 97 лет. Тогда же он по поручению президента РФ Владимира Путина и министра спорта Олега Матыцина получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Шувалов был последним остававшимся в живых членом сборной СССР, которая выиграла чемпионат мира 1954 года. Спустя два года тот же состав сборной завоевал первое олимпийское золото в истории отечественного хоккея.

Виктор Григорьевич на клубном уровне защищал цвета челябинской команды "Дзержинец" (ныне "Трактор"), московских ВВС и ЦДСА (ЦСКА), а также калининского СКВО.

В составе ЦДСА играл в одном звене с Всеволодом Бобровым и Евгением Бабичем. Виктор является пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным обладателем Кубка СССР.