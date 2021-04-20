Легенде "Спартака" Виктору Шалимову исполнилось 70 лет

Виктору Шалимову – 70 лет. Знаменитый советский хоккеист, который вместе с национальной сборной выиграл золотые медали Олимпийских игр, трех чемпионатов мира и Европы, до сих пор выходит на лед в составе ветеранских команд.

Шалимов был звездой сборной СССР и московского "Спартака", в составе которого, кстати, побеждал в чемпионате страны. Он был одним из ведущих игроков своего клуба и национальной команды в составе знаменитой тройки нападения вместе с Владимиром Шадриным и Александром Якушевым.

В последние годы своей игроцкой карьеры Шалимов был одним из первых наших соотечественников, который играл за рубежом – он выступал в австрийских "Инсбруке" и "Зальцбурге". После того, как Кивтор Иванович повесил краги на гвоздь, он тренировал родной "Спартак", а также работал завкафедрой физкультуры Университета леса, активно участвует в ветеранских турнирах.