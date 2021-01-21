Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем главы ФСВТС

Новым заместителем главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству назначен Михаил Бабич. Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, глава государства повысил Бабича в звании: с полковника до генерал-майора.

Михаил Викторович Бабич в 1990 году закончила Рязанское высшее военное командное училище связи. Позднее он учился в Московском институте экономики, Государственной академии управления и Академии Генштаба ВС РФ.

С 2002 по 2003 годы Бабич занимал пост председателя правительства Чеченской Республики, после чего был назначен помощником министра экономического развития и торговли РФ. С 2011 по 2018 годы Михаил Бабич представлял президента в Приволжском федерально округе.

Следующим назначением стал пост посла России в Белоруссии, а с сентября 2019 года Бабич находился на должности первого заместителя главы Минэкономразвития.