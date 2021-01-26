Лукашенко рассказал о непростых временах и привел в пример Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совета безопасности страны и высказался о политической ситуации в его республике и России. Глава государства отметил, что "времена непростые".

Александр Григорьевич уверен, что "шатать и раскачивать" Минск будут и дальше. По его словам, это можно увидеть и по России. Лукашенко отметил, что понимал это вместе с российским руководством еще в середине минувшего года. То, что происходит в Минске и Москве, не стало неожиданностью для властей двух республик.

Белорусский президент подчеркнул, что в это тяжелое время нужно научиться противостоять и внутренним, и внешним противникам. Его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".

В Белоруссии акции протеста начались 9 августа, после выборов президента. В начале они имели массовый характер, а сейчас уменьшились.

В России митинг произошел 23 января и был связан со сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Стоит отметить, что в него пытались вовлечь несовершеннолетних. Призывы к участию в акциях протеста публиковались в социальных сетях.