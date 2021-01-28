Лукашенко рассказал об отличиях белорусских и российских протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чем отличаются протесты в их республике от российских. По словам главы государства, у них в августе прошлого года хотели осуществить блицкриг, а в России ситуацию будут "качать в долгую".

Лукашенко во время совещания заявил, что в Белоруссии хотели мгновенно свергнуть власть и ввести туда натовские войска. В России, считает Александр Григорьевич, осуществить блицкриг невозможно.

Белорусский лидер назвал Алексея Навального "беглым немецким протестуном". Его возвращение в Россию Лукашенко считает лишь началом. Глава государства посоветовал тому, кто хочет бороться против власти, президента и коррупции быть самому "кристально чистым". Таким образом Александр Григорьевич указал на то, что Навальный сам судим.

Также Лукашенко посоветовал людям подумать, как якобы отравленный человек, находясь в бессознательном состоянии, мог "склепать" двухчасовой фильм.

Белорусский президент считает, что Владимиру Путину никто не простит прекращение войн в России, потому коллега должен быть к этому готов. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В Белоруссии акции протеста не утихают с 9 августа прошлого года. Они начались после президентских выборов. В России массовые несанкционированные митинги прошли 23 января. Только в Москве на данный момент 267 человек привлечены к административной ответственности.