Россию пытаются "наклонить", считает президент Белоруссии

В пятницу на встрече со студентами президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимая и самостоятельная Россия миру не нужна, потому ее пытаются "наклонить", сообщает агентство БелТА.

"Белоруссия не стала на колени, ни под кого не прогнулась, поэтому нас и наклоняют также, как сейчас начали это делать с Россией. Независимая, самостоятельная она никому не нужна. Сильным мира сего Россия нужна такая, какая она была при Ельцине в середине 90-х", – заявил Лукашенко.

По его словам, во времена правления Бориса Ельцина в России вели активную и открытую работу спецслужбы США, управляя всеми процессами.

Лукашенко отметил, что именно с них начиналась приватизация и уничтожение вооружений Советского Союза.

"В Белоруссии этот процесс тоже вспыхнул, но я его быстро подавил. И не потому, что я диктатор и авторитарный руководитель, а потому, что, прежде всего, я отказался уничтожать вооружения", – сказал белорусский лидер.

Как сообщалось ранее, 23 января оппозиция призвала россиян выйти на акции протеста. Органы правопорядка неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий, за организацию и участие в которых предусмотрена уголовная ответственность.