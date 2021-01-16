Лукашенко объяснил, почему затянулись протесты

Причиной того, что протесты после президентских выборов в Белоруссии "растянулись по времени", стало закрытие границ с республикой – даже со стороны России. Об этом заявил в интервью телеведущей Наиле Аскер-заде белорусский президент Александр Лукашенко.

В самом факте протестов, по его словам, нет "ничего чрезвычайного" – после каждых президентских выборов в Белоруссии "обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин", а в 2010 году даже был штурм Дома правительства.

"К этому не привыкнешь, но это факт", – говорит Лукашенко.

Нынешние протесты, по его словам, затянулись на фоне закрытых из-за пандемии коронавируса COVID-19 границ. "Несколько тысяч человек" – белорусских граждан, работавших в России, – остались на родине, но работать не хотят, поясняет Лукашенко.

Протестующие, по словам белорусского президента, в последнее время "ходили по 10-12 тысяч", делали фотоснимки и выдавали в телеграм-каналы число участников акций протеста в 200 тысяч. Фрагмент интервью, размещенный в телеграм-канале телеведущей, не вошел в программу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", показанную 10 января на телеканале "Россия 1".