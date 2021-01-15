В Белоруссии задержаны подозреваемые в финансировании протестов

В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестной деятельности в стране. Один из задержанных – журналист Андрей Александров.

Как сообщили в МВД республики, задержание произошло еще 12 января.

" Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска", – отметил замглавы МВД Геннадий Казакевич. Его комментарий размещен в telegram-канале ведомства.

Из комментария следует, что Александров и Злобина живут в Минске и занимаются индивидуальным предпринимательством.

"В тайниках, найденных по координатам геолокации, оставлено более 100 тысяч долларов США и евро", – добавил Казакевич.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. На них, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Оппозиция не приняла итогов голосования, сочтя их сфальсифицированными. Акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Они продолжаются до сих пор, в правоохранительных органах заявляют об их радикализации и уменьшении числа участников.