Лукашенко помилует "заблудших"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет со студентами, задержанными во время акций протеста. По его словам, если человек "заблудший", он будет освобожден от уголовной ответственности и даже восстановлен в вузе. Об этом глава государства заявил во время встречи со студентами.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что по Конституции имеет право помиловать любого человека. Президент считает, что гражданину, который ошибся впервые, то есть вышел на протесты, нужно вынести предупреждение и отпустить. Если человек попадется на нарушении закона снова, то к нему необходимо отнестись со строгостью, сообщает "Беларусь сегодня".

Белорусский лидер рассказал, что в правоохранительные органы поступили сотни жалоб от граждан, пострадавших во время протестных акций. Лукашенко назвал это "политической акцией", направленной на то, чтобы отсечь сотрудников от конкретной работы. Александр Григорьевич отметил, что они не могут бросить весь аппарат Следственного комитета на рассмотрение жалоб, но к лету с ними обещают разобраться.

Александр Лукашенко считает, что после ситуации в Белоруссии страны СНГ начали серьезнее относиться к вопросам безопасности. По его словам, таким образом его республику проверяли на прочность, мол, выдержит или нет. Если бы Белоруссия не выдержала, то переворот провернули бы и в других государствах.

Лукашенко вновь высказался и о ситуации в России. Он считает, что происходящее в соседней республике — это первый звонок. Белорусский лидер думает, что российских оппозиционеров будут готовить к сентябрьским думским выборам.

Уверен Лукашенко и в том, что в России не повторится расстрел Дома Советов. По его словам, власти страны сумеют этому противостоять.

Ранее белорусский президент рассказал, чем отличаются протесты в его стране от российских событий. Лукашенко считает, что в Белоруссии хотели осуществить блицкриг, а в России все будут расшатывать постепенно.