Лукашенко порассуждал об "окровавленном куске" и сожжении депутатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему нечего стыдиться любых своих поступков.

Как передает "Интерфакс", такое признание он сделал в ходе встречи со студентами.

Лукашенко также подчеркнул, что в своей стране он абсолютно никого не боится.

Глава государства при этом сообщил, что он не святой, поскольку невозможно проработать руководителем страны более четверти века и где-то не сделать ошибок, впрочем, несистемных.

Лукашенко рассказал студентам, что белорусы взяли в руки "окровавленный кусок" бывшей советской империи и на его основе впервые создали свое суверенное государство, первым президентом которого ему посчастливилось быть.

Он пояснил, что его инаугурация в сентябре 2020 года проходила тайно из-за информации о том, что протестующие готовят провокацию против депутатов, которых, по словам Лукашенко, хотели сжечь заживо, бросив в окно их автобуса коктейль Молотова.

Протесты в республике начались вечером 9 августа 2020 года, когда Центризбирком обнародовал итоги президентских выборов, согласно которых более 80% голосов было отдано за Лукашенко, а чуть более 10% досталось его сопернице Светлане Тихановской.