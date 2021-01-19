Окунулся в прорубь под лаянье шпица: Лукашенко отметил Крещение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил Крещение. К этому он подошел основательно — выпил целебной воды из источника, сам нарубил дрова и окунулся в прорубь. Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Александра Лукашенко сопровождал белый шпиц по имени Умка. Впервые на публике белорусский лидер появился с этой собакой в апреле прошлого года. Также четвероногий друг сопровождал президента во время интервью Наиле Аскер-заде.

На одном из видео можно рассмотреть Лукашенко за тем, как он рубит дрова. Александр Григорьевич в Крещение традиционно окунается в купель, после чего принимает баню. Вот и в этом году он решил не изменять привычкам.

Вскоре были опубликованы кадры, на которых Лукашенко пьет воду из источника. У белорусского лидера были заготовлены два стакана, один из которых он протянул шпицу Умке. Пес не стал пить воду, предложенную хозяином.

Кульминацией стали кадры того, как Александр Лукашенко окунается в прорубь. Шпиц, судя по всему, забеспокоился за своего хозяина, поскольку сопровождал купание главы государства лаем.

Лукашенко окунулся с головой в прорубь три раза, как полагается, после чего помолился.

Что касается президента России Владимира Путина, то он 19 января тоже принял участие в крещенских купаниях. Глава государства зашел в вырубленную в форме креста прорубь и окунулся в воду с головой.