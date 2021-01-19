Путин не изменил традициям и окунулся в прорубь

Православные всего мира отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. В них принял участие президент России Владимир Путин, сообщает телеканал "Россия 24", показав кадры крещенского купания главы российского государства. Путин зашел в вырубленную в форме креста прорубь, перекрестился и трижды, как это принято, окунулся в воду в головой.

"Традиционно президент это делает и принимает участие в крещенских купаниях, это его традиция. Традициям он не изменяет", – пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Подмосковье в крещенских купаниях участвовали 175 тысяч человек. К празднику Крещения в Московской области были подготовлены 220 купелей, в том числе на открытых водоемах. Еще в крещенских богослужениях участвовали около 105 тысяч жителей Москвы, при этом 3 тысячи из них также окунулись и в крещенские купели.