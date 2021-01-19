Дух не сломлен: в крещенские морозы в иордани окунулись тысячи россиян

Православные христиане сегодня отмечают Крещение. Это один из главных церковных праздников года. Второе название – Богоявление. Вспоминают историю крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. Одна из традиций – крещенские купания. Несмотря на мороз, окунуться в прорубь решили тысячи верующих.

Самый сложный — лишь первый шаг. Но для тех, кто его сделал самое время проверить силу духа. И тела.

В Москве в этом году освятили полсотни купелей. Еще двести в Подмосковье. Итальянец Паоло уже десять лет в России. На себя решил примерить и русские традиции. Как и камерунец Тео Смит. Приобщившись, пытается понять загадочную русскую душу: "Для меня традиция, скоро мой день рождения и вот я уже пять лет так очищаюсь".

Крещенские купания – не церковный обряд, скорее, народный. Но в этом году из-за пандемии, верующим рекомендовали вовсе от него воздержаться. Или хотя бы трезво оценить свое здоровье.

"Если позволяет здоровье, то это, видимо, можно сделать, но не без опаски. Учитывая, что сегодня у нас крещенские морозы, настоящий мороз, и вместе с тем – мы ослаблены. Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью, конечно. Нужно понимать, что погружение в крещенскую купель, это не какая-то церковная традиция, это не священнодействие – это народная традиция, которая церковью принимается как сегодняшняя данность этого времени", – отметил Настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского Игумен Петр (Еремеев).

В церквях, монастырях, храмах праздничные службы. Освящают воду. Говорят, она не портится и остается свежей весь год.

В некоторых регионах – организовали доставку освященной воды на дом. Тем, кто прийти в церковь не может по здоровью.

Купаний не будет в Приморье, Хабаровском крае. Купели не освещали в Якутии, Красноярском крае, Оренбуржкой области.

Но там, где иордани появились – купание организовали максимально безопасно. Окунулись в ледяные воды жители Магадана – там под минус 30, Читы, Екатеринбурга.

"Ребята готовы в случае каких-то чрезвычайных ситуаций оказать и первую помощь, здесь дежурит скорая помощь, спасатели, полиция", – сказал Председатель Совета областного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Никита Еськин.

Раздевалки натоплены, в столитровом самоваре кипит чай. Людей не много, но дух не сломлен. Несмотря на то, что температура на улице к ночи упала до -25, вода была +2. Чем выше контраст температур, тем сложнее решиться.

Но если страшно — не стоит. Купель – не испытание веры. А для тех, кто верит — в Крещение любая вода святая.