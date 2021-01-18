Ямальские медики советуют переболевшим COVID-19 отказаться от крещенских купаний

Сегодня Крещенский сочельник, православные верующие окунаются в купели. Как передает ГТРК "Ямал, выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", медики высказали свои рекомендации тем людям, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

По словам специалистов ямальского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, перенесшим COVID-19 гражданам лучше всего воздержаться от купания в проруби. Как отметили медики, тем, кто перенес коронавирус в легкой форме, следует воздержаться от погружения в ледяную воду как минимум три месяца после выздоровления. Если же заболевание протекало в средней или тяжелой форме, крещенское купание желательно совсем отменить.

Кроме того, противопоказаниями для погружения в прорубь являются хронические заболевания сердца, легких, почек, диабет, гипертоническая болезнь, болезни ЖКХ, психические заболевания. Среди тех, кому рекомендуется отказаться от купания в проруби, – маленькие дети, женщины, имеющие гинекологические заболевания, люди с симптомами ОРВИ. Безусловно, категорически запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения.

Тем же, кто все-таки решил погрузиться в прорубь, специалисты напоминают основные правила поведения. Так, примерно за 2 часа стоит плотно поесть, таким образом, обеспечив организм необходимой энергией. Раздеваться на морозе нужно по определенной схеме. Сначала снять верхнюю одежду, затем уже обувь. Нательную одежду начинать снимать снизу – так меньше шансов застудить грудную клетку. Все тело перед омовением рекомендуется намазать жирным кремом или маслом.

Непосредственно перед тем, как войти в воду, полезно сделать несколько активных движений, чтобы заранее разогреться: поприседать, помахать руками. Голову лучше вообще не мочить, а окунуться по шею. Нырять в проруби не стоит, ледяная вода может вызвать холодовый шок.