Эксперт рассказал о риске заражения коронавирусом во время крещенского купания

Во время крещенских купаний риск заразиться коронавирусом COVID-19 минимальный. Это связано с тем, что на морозе вирус передается реже. Также во время погружения в холодную воду выброс адреналина в кровь не позволит вирусу проникнуть в организм. Об этом журналистам РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Как объяснил специалист, при погружении в ледяную воду сильный выброс адреналина и ферментов, стимулирующих иммунитет, не дает вирусу проникнуть в организм человека. Всплеск иммунитета губит на корню всевозможные бактерии и вируса. К тому же, в морозную погоду вирус передается значительно реже. Поэтому шансы заразиться сводятся практически к нулю.

Тимаков подчеркнул: риск заразиться через воду также отсутствует, потому что вода не является источником инфекции.

Врач напоминает о мерах профилактики заболеваний – они такие же, как и в предыдущие годы: не забыть нескользящие тапочки, взять сменную одежду и не ходить на купание одному. Купание должно проводиться в специально оборудованных местах. После процедуры рекомендуется выпить горячего чая, чтобы согреться.

Православные христиане празднуют день Крещения Господня 19 января. Крещение – один из древнейших христианских праздников. В России оно по традиции сопровождается купаниями в ледяной воде в специально прорубленных и освященных прорубях.

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