РПЦ призвала отказаться от крещенских купаний

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что на фоне эпидемии коронавируса стоит воздержаться от крещенских купаний. В эфире телеканала "Россия 24" он напомнил, что на фоне распространения коронавируса окунание в холодную воду несет свои риски — многие уже перенесли это заболевания, их организм ослаблен. Поэтому верующим не рекомендовано погружаться в прорубь. Лично для себя митрополит уже принял решение — погружать в крещенскую купель он не будет.

Ранее сообщалось, что крещенские купели не будут оборудовать в Барнауле на реке Обь из-за невозможности выдержать социальную дистанцию. Соблюсти традицию можно лишь на Пионерском озере. А в Ставрополье впервые за несколько лет принято решение полностью отказаться от крещенских купаний.

Иларион напомнил, что погружение в прорубь на Крещение не является христианским ритуалом, люди совершают их исключительно по собственной инициативе. А вот раздача крещенской воды будет совершаться в храмах как обычно, уверил митрополит. Он выразил надежду на то, что прихожане придут в масках и не забудут о социальной дистанции.

Дал свои советы и подмосковный Роспотребнадзор. В ведомстве посоветовали тем, кто все же решится окунуться в крещенскую купель, плотно поужинать, не употреблять алкоголь и кофе.