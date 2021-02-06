РПЦ считает, что пандемия продлится еще долго

Пандемия коронавируса продлится, по-видимому, еще долго, и опасность подхватить эту инфекцию по-прежнему сохраняется, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Я думаю, что нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые были приняты в начале пандемии", – сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 6 февраля.

Несмотря на снижение числа выявляемых ежедневно случаев заражения в стране, ограничения, принятые прошлой весной решением Священного синода, пока остаются в силе, отметил иерарх.

Русская православная церковь будет ждать момента, когда пандемия "окончательно нас покинет", и будет продолжать молиться о том, "чтобы Господь явил нам свою милость", добавил митрополит Иларион.

Сейчас в храмах Русской церкви обязательно требуется носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно дезинфицировать все поверхности. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не ходить в церковь, а приглашать священника домой для совершения таинств.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что в нашей стране все желающие привиться от коронавируса могут быть вакцинированы до июня. Таким образом, Россия может стать единственной страной в мире, уложившейся в такие сроки, подчеркнул Дмитриев.