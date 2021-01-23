РПЦ выступила против дискриминации по ковидному признаку

Русская Православная Церковь еще не определилась по вопросу введения так называемых "ковид-паспортов". Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

В то же время Церковь выступает против дискриминации тех, кто еще не успел или не захотел сделать себе прививку от коронавируса COVID-19.

Митрополит Иларион отметил, что бизнес или госорганы других стран могут ввести собственные нормы.

"Уже каждому человеку придется решать, каким образом к ним приспосабливаться", – отметил иерарх.

Также Запад может потребовать от россиян, чтобы они прививались разрешенными только там препаратами.

Это очень затруднит передвижение наших граждан по миру, заключил митрополит Иларион.