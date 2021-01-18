Ледяная вода – стресс для организма: крещенское купание полезно не всем

Аномально холодной будет предстоящая ночь в столичном регионе. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может опуститься ниже -25°. В такой мороз врачи настоятельно призывают всех правильно оценить свои силы и воздержаться от традиционных крещенских купаний. Погружение в ледяную воду может обернуться серьезным стрессом и стать причиной тяжелых осложнений.

Крещенский сочельник. На улице -20°, а желающих окунуться в ледяную воду немало.

Все подмосковные купели в этом году оборудованы по новым антиковидным стандартам.

"Мы установили большее количество мест для переодевания, для того чтобы меньше создавать толпу", – рассказал Юрий Дудник, исполняющий обязанности начальника Солнечногорского района пожарно-спасательного гарнизона.

А вот в московских парках почти везде вот такие объявления – из-за коронавируса крещенских купаний не будет.

Впрочем, те кто окунается в ледяную воду не раз в год, а постоянно уверены, дело не только в пандемии – противопоказаний много.

"Дело в том, что ледяная вода -это стресс для организма, это агрессивная среда. И если организм ослаблен текущим заболеванием и если его ещё погрузить в такой стресс, в ледяную воду, то могут обостриться эти заболевания", – пояснила Наталья Серая, председатель клуба "Моржи столицы".

С непривычки может сбиться дыхание, закружиться голова, появятся судороги. В ледяной воде мгновенно увеличивается частота сердечных сокращений. То, что происходит с организмом от так называемого холодового шока, наглядно демонстрирует эксперимент с шариком и азотом.

"Что происходит с нашим сосудом, когда он погружается в ледяную воду? Он получает шок, и соответственно, происходит спазм. Когда мы выплываем, сосуды опять расширяются. Но если вдруг в сосудах находятся какие-то бляшки, тромбы, они соответственно блокируют приток крови", – рассказал Владислав Саенко, основатель агентства научных шоу.

Именно поэтому – говорят знатоки зимних купаний – к каждому погружению в прорубь нужно долго и тщательно готовиться.

"Мне на вас очень холодно смотреть, вам, наверное, на меня жарко? – Да, но мы уже привыкли к такому контрасту. Ежедневные тренировки по закаливанию. Это нам помогает вырабатывать выносливость к холоду!" – говорит женщина в купальнике.

Регулярные занятия спортом, обтирания на улице. И чёткий инструктаж перед каждым заходом.

Камерунец Тео Смит уже шесть лет живет и работает в России. Говорит, что к русской зиме привык не сразу, а вот наши традиции пришлись по душе.

"Как вам характер погоды русской? – Ну она, наверное, как русская душа! Её не надо понять, её надо принять. И всё будет хорошо! Сначала, конечно, пугал. Смываю всю грязь, все грехи", – гооврит Смит.

Впрочем, говорят священнослужители, для того, чтобы смыть грехи – окунаться в прорубь совсем не обязательно.

"Некоторые люди идут погружаться в прорубь именно с такими мыслями: я сейчас три раза нырну как царь из конька-Горбунка, выйду молодым, выйду очищенным от всех своих грехов. Нет, ничего подобного!" – предостерег священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостливого Спаса в Митине.

Традиционно крещенские купания продолжаются до глубокой ночи. С каждым часом мороз только усиливается. Поэтому если вы все-таки решили окунуться в прорубь, хорошо взвести свои силы.