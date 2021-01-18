Почему между Рождеством и Крещением разница в 12 дней

У православных, отмечавших Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января, 18 января наступил сочельник следующего большого христианского праздника, которые имеет сразу два названия – Крещение или Богоявление.

Почему Крещение Господне называется именно так догадаться просто. Немного сложнее ответить на вопрос, почему этот же праздник называется Богоявление. Но самым интересным представляется найти верный ответ на вопрос, как вышло, что Крещение и Рождество разделяют 12 дней? И почему именно 12?

Кстати, если задать этот вопрос на просторах православных форумов, ответы придется прочесть такие: "Крещение проходит 19 января, потому что это день, когда крестился Иисус Христос". "Потому что тогда младенцев крестили на 13-й день". "По преданиям, Иисусу в момент выхода на плечо опустился голубь, это был Святой дух. С тех пор 19 января люди окунаются в прорубь". "Почему через 12 дней после рождества? Вроде ж Христа крестили на сороковой день после рождения". "Крещение отмечают 19 января, потому что в этот день (по юлианскому календарю это 6 января) было совершено крещение Христа Иоанном Предтечей (Крестителем)". (Авторские орфография, пунктуация и стиль сохранены).

Как всегда придется разбираться самим.

Итак, в день Крещения христиане вспоминают о событии, произошедшем с Иисусом не на тринадцатый или сороковой день после рождения, а во взрослом возрасте. Евангелист Лука об этом говорит без малейших сомнений: "Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати" (Лк. 3:11). Первым делом Христос пришел на берег Иордана – креститься.

Крестился он не самостоятельно, попросил об этом пророка Иоанна Предтечу: тот после поста совершал принятое у евреев омовение и, как было свойственно пророкам, проповедовал: рассказывал остальным, что им нужно покаяться в грехах и очиститься от них, совершив омовение в реке. Убежденность Иоанна была настолько искренней, что кое-кто, поверив его словам, так и поступал.

Но это все люди. Обычные. А тут Христос подошел – о крещении просит. Иоанна же не случайно назвали пророком, он сразу догадался, кто перед ним и и попытался уклониться: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" (Мф. 3:14). Иисус, конечно, нашел правильные, убедительные слова, после которых Иоанн не мог отказаться.

В момент Крещения Иисус погрузился и воду, Святой Дух (в виде голубя) спустился к нему. Одновременно люди услышали голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мф. 3, 13-17). Именно это событие дало празднику Крещение второе название — Богоявление.

Богоявление — буквальный перевод греческого слова Теофания. Но у этого события есть более древнее название, и оно называется Явление, а на греческом – Эпифания. Явлением сначала называли день, когда Бог появился на земле, родившись младенцем Иисусом.

Как известно первые века для христиан были суровые: за веру их постоянно преследовали, пытали и убивали. Словом, не до отмечаний. Поэтому в одном дне соединили сразу три близких по смыслу евангельских события: Рождество Иисуса, поклонение ему волхвов и Крещение. Но еще и от того, что согласно Ефрему Сирину, Богоявление – это праздник второго (духовного) рождения Христа.

Датой празднования назначили 6 января. День вычислили греки. Как пишет в своем исследовании "Праздник Богоявления по описанию древних христианских авторов" игумен Дионисий (Шленов): "Празднование 6 января очень хорошо соотносилось с важнейшими событиями мировой истории – с творением мира и с Пасхой. Подобно тому, как ветхий Адам был сотворен в 6 день творения, так и Христос, Новый Адам, в 6 день открывает Свое Божество после крещения во Иордане или в момент пришествия Богомладенца в мир. 6 января соответствовало 6 нисану – дню творения первого Адама согласно иудейской традиции. В то же время оно достаточно органично вписывалось в римский календарь".

Тут бы и остановиться христианам, но чем дальше, тем больше они убеждались, что язычники не торопятся приходить к правильной вере в единого Бога. Что хуже, проходившие в конце декабря гуляния, посвященные богу Непобедимое Солнце и другим богам, по своему масштабу настолько превосходили праздник Явления, что некоторые христиане не гнушались конец года отметить в компании язычников, а в начале следующего — сообразно христианской традиции — пойти помолиться в церковь.

И праздник перенесли. Вернее разделили. Первую часть — Рождество — в противовес язычникам решили праздновать 25 декабря (7 января по новому стилю), а Богоявление и Крещение оставили 6 января (19 января).

Опустим долгую историю перенесения праздников (она действительно была долгой) и толкования смыслов этих действий с точки зрения всяких философов и богословов и зададим очередной вопрос. Вернее, два. Первый уже прозвучал в самом начале: почему между Рождеством и Крещением 12 дней? И второй вопрос. Живший во II-III веках философ Ориген писал, что Крещение как отдельное, самостоятельное торжество отмечалось христианами 5 января. Насколько правдоподобна эта версия?

Начнем со второго пункта. Как пишет игумен Дионисий, "в древнем Армянском лекционарии (иерусалимский армянский кодекс нач. V в. под № 121) отражена ситуация Иерусалимской Церкви времен Эгерии: "5 января – Собрание на месте пастухов. Бдение в церкви в Вифлееме. Собрание на Богоявление в Мартирионе в Иерусалиме". Восьмидневный цикл служб завершается празднованием обрезания в храме Воскресения. Современный католический ученый А. Рену, подробно проанализироваший текст, вопреки мнению некоторых других отметил, что здесь идет речь именно о Рождестве, а не о Крещении".

Получается, что дата хотя и непонятная, тем не менее, относилась она к Рождеству. Однако значительно позже, в XI веке веке, Афанасий Великий, написав, что Богоявление празднуется в Новом году, когда отмечается сбор урожая, даст другую подсказку. Игумен Дионисий считает, что "хотя точная дата Крещения здесь не указана, несомненно имеется в виду уже известное нам 5-6 января".

Вероятнее всего Шленов прав. Первые даты христианских праздников были условны и вполне могли быть привязаны к намного более важным событиям в жизни христиан. И сбор урожая был несомненно важнее дня, в который надо пойти в храм, чтобы поздравить Христа с рождением или крещением. То же касается и даты, указанной Оригеном, — вполне возможно, что при его жизни в Александрии, где он проживал, Крещение (и окончание сбора урожая) действительно отмечали 5 января.

Вернемся к 12 дням. Помощь в решении этой загадки предложили несколько человек. Однако все их ответы, как, в частности такой: "Потому что на столько дней отличается лунный и солнечный календарь в определении даты Рождества Христова" не выглядели убедительными.

Кроме очевидного и самого простейшего: первоначально в рамках Явления Рождество праздновалось 6 января. Потом его отделили и перенесли на 25 декабря, а Крещение и Богоявление оставили 6 января. Разница между этими датами составляет 12 дней.

С тех пор как Русская Православная Церковь стала жить по Юлианскому календарю, в датировании ничего не изменилось – Рождество Христово приходится на 7 января (25 декабря по старому стилю), а Богоявление празднуется 19 (6 по старому стилю) января.

Когда принималось решение перенести Рождество с 6 января на другой день, а Крещение оставить, разница между ними могла оказаться любой,. Но обязательно равной числу дней, отделявших праздник Явления от Дня рождения бога Непобедимое Солнце. Волею случай их оказалось 12.

Поэтому 12 дней между Рождеством и Крещением не означают ничего, кроме естественного хода событий.