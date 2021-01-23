Байден отправил сигнал Джонсону

Каждый год 25 декабря в России звучит выражение "католическое Рождество". На самом деле тому календарю следуют и несколько поместных православных церквей и, конечно, протестанты. Но вот к католикам по-любому календарю зачастую подозрительно относятся и те, и другие.

Например, в Англии католик не может стать королем, потому что у такого короля будет "начальник" – Папа Римский. Да даже и британские премьер-министры действуют с оглядкой. Так, Тони Блэр перешел в католицизм только тогда, когда ушел из власти.

Белый, но не англосакс, а ирландец. И не протестант, а тот самый католик. Всего второй такой президент в истории США. Первым таким был Кеннеди. Где это Байдену добавляет, а где нет в глазах даже и католиков?

Принимая присягу, Джон Байден клялся в верности Конституции США на Библии, что хранилась в их семье с 1893 года. Эти 35 слов не предполагают вольных отступлений. На то инаугурационная речь, где можно не только рассказать о своей стране, своих убеждениях, но и о своей Церкви.

"Много веков назад Святой Августин, святой в моей Церкви, писал, что людей в их многообразии объединяют общие объекты их любви. Что же является для нас, американцев, общими объектами любви, определяющими нас как американцев? Думаю, что мы знаем. Возможности, безопасность, свобода, достоинство, уважение, честь и да, правда", – заявил Байден.

"Чтобы видеть, каков тот или иной народ, нужно обратить внимание на то, что он любит", – писал христианский философ во Граде Божием, которую Байден и цитировал. Потому в Овальном кабинете при новом хозяине появляется не только бюст чернокожей Розы Паркс, борца с расовой сегрегацией, но и бюст Сесара Чавеса, который яростно отстаивал права мигрантов из Латинской Америки. Испанский на церемонии инаугурации – то, к чему Америке, видимо, тоже стоит привыкать. На испанский, декламируя "Клятву верности", перешла Дженнифер Лопес, исполнившая попурри из патриотических песен.

Пуэрториканка Лопес родилась Бронксе. В этом нью-йоркский районе, как и в соседнем Гарлеме, – флаги Пуэрто-Рико, похожие на кубинские, только полоски красные, как у США, даже на медицинских масках.

Голосовал ли он за Байдена или все-таки за Трампа, хозяин развальчика Карлос Трухильо нам так и не признался. И угадать нельзя, ведь, по данным Gallup, католика-демократа поддержали далеко не все его единоверцы: 52%. За республиканца- 47.

"И те, и другие говорят хорошие вещи, но они не объединяются, я считаю, именно это им нужно сделать. Перестать соперничать и враждовать. Байден стал президентом не потому, что люди голосовали за него, а потому, что Бог решил сделать его президентом. Бог и Трампа поставил на эту должность, а потом снял с нее. Иерусалим стал столицей при Трампе. Бог использовал Трампа, чтобы сделать Иерусалим столицей. Ни один другой президент не мог этого сделать", – уверен Карлос Трухильо.

И это как раз точно зрения, что очень популярна среди американских протестантов. На церемонию инаугурации 46-го президент США благословлял не только единоверец священник-иезуит Лео О’Донов, но и преподобный доктор Сильвестр Биман – пастор Епископальной Церкви африканских методистов в родном для Байдена Уилмингтоне и его давний друг.

И все же этот день Байден с женой начали не в протестантской церкви Святого Иоанна, что прямо напротив Белого дома ("церковь президентов", как в Америке ее называют), а в соборе Святого Матфея. Апостола католики почитают как покровителя госслужащих.

У Джо и Джилл во время мессы – передняя скамья, с которой как на ладони видна и мраморная доска. На этом месте стоял гроб с телом Джона Кеннеди.

Собор Святого апостола Матфея (который для Джо Байдена может стать его приходской церковью) – символическое место для американских католиков. Не только для нынешних – предстоятелем тут, к примеру первый в истории кардинал-афроамериканец Уилтон Грегори, но и исторически. В 1979-м здесь служил мессу Папа Иоанн Павел Второй, а в 1963-м тут отпевали Джона Кеннеди, первого в США президента-католика. Мимо гроба 35-го президента прошли 250 000 американцев.

А ведь всего за три года до этого еще во время предвыборной кампании сенатору от Массачусетса в Хьюстоне перед большим собранием протестантского духовенства пришлось объясняться по поводу своей веры. Протестантов беспокоило, не будет ли президент США абсолютно лоялен Папе Римскому, то есть главе иностранного государства, как и полагается католику.

Байдена сейчас куда больше достается как раз от единоверцев. Два года назад в церкви Святого Антония, что Южной Каролине, тамошний священник даже отказал ему в причастии как стороннику абортов. Критикует Байдена и архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес, который в настоящее сейчас занимает пост президента Конференции католических епископов США: "Я должен отметить, что наш новый президент пообещал проводить определенную политику, которая будет способствовать моральному злу и угрожать жизни и достоинству человека, особенно серьезно в областях абортов, контрацепции, брака и пола".

Но все же главное сходство двух президентов-католиков – их происхождение. Cорок лет назад в разгар конфликта на острове шутки на эту тему выглядели бы неуместно. Вот номер газеты Irish Times от 15 марта 1980 года. Совместное обращение американских политиков к британскому правительству с призывом поддержать объединенную Ирландию. Подписался и сенатор Байден.

Выходом из кровопролитного противостояния в 1998-м стало соглашение Страстной пятницы, которое де-факто упразднило границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

Найл О’Дауд, основатель газеты Irish Voice и журнала Irish America, был одним из тех, кто работал над документом. Как и многие ирландцы, в связи с Brexit он переживает за его судьбу.

"Мы видим, что происходит с Brexit. Когда британцы пытались изменить соглашение, Джо Байден был единственным кандидатом, который выступил очень решительно и сказал, что можно изменить соглашение, можно перечертить ирландскую и британскую границы и позволить британцам пересекать эту границу", – сказал Найл О’Дауд.

И первый сигнал в Лондон Байден после инаугурации уже отправил. Из Овального кабинета исчез бюст Уинстона Черчилля, которого действующий британский премьер Борис Джонсон считает своим кумиром.