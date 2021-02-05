Интронизация у православных и католиков: какие различия и что объединяет эти Церкви

На этой неделе отмечалась двенадцатая годовщина интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: 1 февраля 2009-го года поместный собор избрал митрополита Кирилла главой Русской Православной Церкви.

В честь торжественного события во всех православных храмах состоялись праздничные служба. Сам предстоятель служил в храме Христа Спасителя, после чего с днем интронизации его поздравил президент России Владимир Путин, поблагодарив главу РПЦ за годы служения. Встреча прошла в Патриарших палатах Московского Кремля. Патриарха Кирилла также поздравил Михаил Мишустин.

Мы постарались выяснить, что означает интронизация, когда зародилась традиция этого богослужения. А также в каких конфессиях она присутствует.

Интронизация слово древнегреческое. Буквальный перевод его – "на троне" или "на престоле". Означает это слово торжественное архиерейское богослужение, во время которого окончательно закрепляется избрание епископа предстоятелем (главой) Церкви, и этого человека в буквальном смысле слова усаживают на трон, находящийся в алтаре или посередине храма. В силу того, что смены церковного руководства случаются довольно редко, можно сказать, что это богослужение выделяется из ряда обычных, даже архиерейских литургий.

Тем более, что во время этой службы совершается ряд важных для всех участвующих церемониальных действий, символизирующих избрание, например таких, как облачение (переодевание) его в богослужебную одежду, которую носит только глава Церкви и чтение особых молитв. И таким образом закрепляется "назначение на пост".

Понятно, что так было не всегда, что правила регламентировались и утверждались постепенно. Больше того, в разных регионах распространения христианства они укоренялись раньше или позже и где-то расходятся. Интересно, что в Римской провинции интронизация появилась намного позже, чем на Востоке, например в Александрийской Церкви. Возможно в силу большего свободолюбия римлян и нежелания их принимать новую власть, пусть и церковную. Можно также предположить, что не последнюю роль в этом сыграли гонения на христиан, однако во всех остальных регионах их было не меньше.

Точного ответа на этот вопрос нет. Тут стоит отметить, что огромные изыскания и исследования по интронизации провел заведующий редакцией Богослужения и литургики ЦНЦ "Православная Энциклопедия", завкафедрой Литургического богословия ПСТГУ, священник Михаил Желтов. Его работы по истории богослужений помогли разобраться во времени появления интронизации, процедуре, различиях в разных деноминациях, реформах.

Так, в статье, посвященной интронизации в "Православной энциклопедии", священник Михаил пишет, что "ассоциация епископского служения с местом для восседания возникла в Церкви еще в доникейскую эпоху" (в период с I до начала IV века, до Никейского Собора). И продолжает, что в кодексе II века Каноне Муратори "говорится о "кафедре Церкви города Рима". Тертуллиан в начале III века также упоминает "апостольскую кафедру [Рима]". Придавая епископскому креслу символическое значение, христиане первых веков опирались на знакомые им и их современникам реалии".

Что же это за реалии, на которые опирались христиане единой, неразделенной Церкви? В первую очередь еврейские и римские. И тех и у других разрешению сидеть, форме сидения и даже его местоположению в любом зале придавалось первостепенное значение.

Так, в Мишне (устной Торе) описан обряд избрания членов синедриона (верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев), во время которого новоизбранного сажали на отведенное ему место. В Риме право чиновников сидеть на собрании и место на нем тоже строго регламентировалось. А право сесть на курульное кресло (кресло особой формы без спинки) принадлежало только высшим магистратам. Неудивительно, что последователи Христа переняли традиции его родины и римской империи, куда отправились проповедовать ученики Христа.

Несмотря на ранние упоминания "восседания", в первые века Церковь еще не выработала канонов Священного Писания, сформулированного символа веры, да и у духовной власти не было сформировано прочных традиций. Больше того, существует версия, что Церковью управляло коллегиальное епископство. Поэтому интронизация закрепилась в церемониальной жизни только в IV веке, когда стало меняться отношение к положению епископов как церковной власти

В Византии первоначально интронизации устраивались после избрания не только патриарха, но и каждого епископа. Но со временем эта традиция видоизменившись, ушла в прошлое. И сажать на трон решили только главу церкви. Сохранились довольно полные описания интронизаций XIV и XV века, где говорится, что помимо епископов, на этих службах было обязательно присутствие большого количества верующих, затем перечисляются обязательные молитвы и действия — в частности, вручение первосвятительского жезла.

После чего, пишет Желтов, первый и второй священники храма, где шла служба, "трижды усаживали архиерея на его трон, возглашая: "Аксиос!" После этого за многолетием следовал отпуст (последняя молитва в службе). По завершении трапезы архиерей верхом на коне объезжал вверенный ему город".

Вероятнее всего объезд на лошадях вверенного города (страны) христиане больше никогда не увидят. А вот традиция при любом случае, например, в день рождения, петь "Многая лета" или произносить "Аксиос!", что означает"«Достоин!" при повышении по службе или при получении наград у современных православных задержалась.

Надо сказать, на Руси интронизацию (тогда ее называли настолование — калькой с древнегреческого) переняли практически сразу. Что неудивительно: первые митрополиты в Киеве были членами Константинопольского патриархата, они и привезли с собой пышную торжественную церемонию, символизирующую могущество и, что скрывать, богатство Церкви. Позже митрополитами становились и русские. В традицию объезда города они мудро заменили лошадь на карету: в иную зиму многочасовая конная прогулка была чревата обморожением.

Примерно с XV века интронизации обрастают все большей торжественной парадностью. Трон из алтаря выносят на середину собора. Вместо священников митрополита на него сажают архиепископ и епископы. "После этого митрополит снимал "служебные одежды", и архиепископ с епископами возлагали на него "крест золот с перемандом, да икону золоту воротную святительскую, да мантию со источники и клобук белой" и вели его на митрополичье место у одного из столпов собора. Там царь произносил особую речь и вручал митрополиту первосвятительский жезл, после чего пелись многолетия. По окончании богослужения митрополит посещал государя, следовали трапеза и торжественный объезд Москвы", – пишет отец Михаил Желтов...

В 1721 году император Петр обращается к Константинопольскому патриарху Иеремии Третьему с прошением о признании нового органа — Святейшего Синода. С тем, чтобы тот получил те же властные полномочия, которые были у патриарха". Иеремия соглашается убрать патриарха. С упразднением патриаршества совершение чина интронизации предстоятеля Русской Церкви прекратилось. И восстановлено оно было лишь 28 октября (10 ноября) 1917-го года на Всероссийском поместном соборе. Первым патриархом стал Тихон.

Поскольку традиция была прервана почти на 200 лет, вопрос об интронизации был принципиальным. Тем более, что времена были тяжелые, революционные. Так как старинное русское последование разработчиков интронизации не удовлетворяло, они соединили в новом чине традиции Константинополя и Александрии, подробно описав, когда кто выходит и входит в алтарь и чем, сколько выносится свечей и в какое время во что одевают новоизбранного патриарха. Конечно же не забыли о кресте, панагиях (небольшой богато украшенный образ Богоматери, который архиереи носят на груди с крестом). И троне, к которому патриарха Тихона подводили митрополиты. Завершалась интронизация крестным ходом. Вместо объезда города в карете.

При интронизации патриархов Сергия и Алексия I порядок чина менялся. Однако человеку незнакомому с православием эти изменения были не слишком заметны.

Что же касается интронизаций патриархов Пимена, Алексия II и Кирилла, чин вернули к тому, который был разработан в 1917 году, но с тремя изменениями. Самое заметное — отсутствие крестного хода. Хотя следует отметить и еще одно новшество: после окончания литургии каждому патриарху прилюдно, на амвоне подносили белый куколь и патриарший жезл.

Но если в современной Православной Церкви интронизация совершается не только в отношении патриархов, но и предстоятелей поместных или автономных церквей, в Католической Церкви существует только папская интронизация. Тот факт, что римской традиции интронизации меньше лет, чем восточной, никоим образом не уменьшает пышности и великолепия.

Правда современная интронизационная месса довольно сильно отличается от старой церемонии с тысячелетней историей, одним из элементов которой была Папская коронация.

Последний коронованный папа Павел VI отказался от тиары во время Второго Ватиканского Собора, передав ее базилике Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Вашингтоне. В Ватикане правда осталось еще 20 папских тиар и одной из них украшают статую апостола Петра в день его памяти.

И хотя Иоанн Павел I стал первым папой, чей понтификат начался без коронации, апостольская конституция 1975-го года предусмотрительно сохранила эту церемонию для его преемников.

Пока желающих вернуть коронацию не нашлось. Во время своей интронизационной проповеди Иоанн Павел II сказал: "Еще не пришло время вернуться к церемонии". Остальные папы, видимо, согласны с высказанной им позицией. Таким образом четверо римских пап – Иоанн Павел I, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск – не использовали коронацию во время интронизации.

Нынешний папа Бенедикт XVI на следующий день после своего избрания подписал новую процедуру. Церемония началась с того, что папа и кардиналы встали на колени над могилой апостола Петра, прося его покровительства в служении. Затем все проследовали на площадь Святого Петра для Интронизационной мессы. Были и другие изменения. В частности врученный ему паллий папы римского (элемент литургического облачения папы римского и митрополитов католической церкви) отличался от прежних: Бенедикт XVI вернулся к форме древнего омофора.

А традиционную Клятву повиновения вместо кардиналов приносили двенадцать мирян и клириков: старший кардинал-епископ, старший кардинал-священник, старший кардинал-дьякон, епископ епархии Бенедикта Веллетри-Сеньи, настоятель титулярной церкви Бенедикта, когда тот был кардиналом-священником. А также диакон, монах, бенедиктинская монахиня, женатая пара из Кореи, молодая женщина из Шри-Ланки и юноша из Конго.