РПЦ отмечает День интронизации Патриарха Кирилла

Сегодня – День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ритуал принятия им высшего церковного сана провели 1 февраля 2009 года. В честь возведения на Патриарший престол тогда состоялась торжественная литургия в Храме Христа Спасителя, куда пригласили четыре тысячи гостей. Праздничные службы в течение дня пройдут во всех православных храмах.

"Если говорить о достижениях 12 лет патриаршества, то этих достижений очень много. Я бы из них назвал, пожалуй, главное – это та реформа системы церковного управления, которая кардинальным образом изменила всю эту систему, и которая стала причиной того, что церковное возрождение, которое затронуло, прежде всего, крупные города, теперь происходит и в глубинке. Теперь у нас есть архиереи, которые живут не только в столицах, не только в региональных центрах, но которые действительно живут в глубинке, которые посещают села и деревни. И вот этот процесс церковного возрождения при патриархе Кирилле благодаря этой реформе церковного управления получил новый импульс", – подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.