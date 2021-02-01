Президент поздравил Патриарха с годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин поздравил в понедельник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12-й годовщиной его интронизации и вручил ему букет белых роз, передает телеканал "Россия 24".

Поместный собор РПЦ избрал Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси 27 января 2009 года, а 1 февраля того же года впервые состоялась интронизация Патриарха в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является Кирилл.

РПЦ ежегодно отмечает День интронизации первоиерарха. После окончания праздничной литургии, в которой обычно участвует множество архиереев и священнослужителей, начинается церемония поздравления, в ходе которой обычно говорят и об итогах развития церковной жизни с момента его вступления на престол, и о дальнейших планах.

Из-за пандемии коронавируса в этом году число участников праздничных церковных мероприятий будет ограничено.