Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, в настоящее время от COVID-19 вакцинацию проходят многие священники

О том, что Патриарх Кирилл привился, сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Вакцину священнослужитель сделал еще в марте. Какой именно препарат он выбрал, не поясняется, но отмечается, что лекарство отечественное.

Как сообщает "Интерфакс", Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо.

Ранее глава РПЦ сообщил о том, что святые дары для причащения, такие как хлеб и вино, не подвергаются инфекции.