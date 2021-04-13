Патриарх Кирилл: хлеб и вино для причащения не подвержены инфекции

Святые дары, такие как хлеб и вино, не подвержены инфекции. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Речь идет о хлебе и вине, которые используются для причащения. Согласно преданию, во время литургии они превращаются в тело и кровь Иисуса Христа. Святые дары верующие берут руками и пьют из общей чаши. Кроме того, для всех используется общая ложка. В связи с распространением коронавирусной инфекции вопрос безопасности данного таинства для некоторых встал особо остро.

Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что целительная сила Святых Христовых Таин ни в коем случае не подвергается сомнениям. Доказательством этому служит то, что после причащения ни один диакон никогда не заболел. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви. Патриарх Кирилл отметил, что и сам потребляет святые дары из общей чаши, делая это без всякого сомнения.

Священнослужитель при этом отметил, что противовирусные меры соблюдать в храмах все равно необходимо.

Ранее в РПЦ рассказали, что за все время пандемии от коронавируса умерли 149 человек.