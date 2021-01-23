В Минске идут задержания

Точечные задержания идут на акциях протеста в Минске. По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", пока задержано три человека.

Одного из задержанных доставили в Заводское РУВД белорусской столицы, передает "Интерфакс". Также правозащитникам стало известно о задержании волонтеров инициативы "Еда вместо бомб", раздававших продукты нуждающимся в Михайловском сквере Минска. Там забрали как активистов, так и тех, кто пришел за помощью.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, в разных районах Минска проходят кратковременные несанкционированные акции с небольшим числом участников. Цепочки людей численностью до 30 человек выстраиваются вдоль дорог, а через несколько минут расходятся.

По данным минской милиции, цель этих акций – фотографирование и размещение фотографий в Сети для "формирования у общества масштабности протестного движения". Милиция призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.